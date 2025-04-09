7 дизайнов ногтей для тех, кто ценит роскошь в деталях

Год назад индустрия маникюра разделилась на два непримиримых лагеря: поклонники лаконичного clean girl aesthetic с их безупречными нюдовыми оттенками и приверженцы дерзкого максимализма, украшающие ногти массивными 3D-элементами.
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