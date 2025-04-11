Фэйл «МЮ» и привозы Онана, разгромная победа «Челси», Ротенберг будет тренером сборной в мае, Медведев вылетел с «Мастерса», Дегтярев поддержал возвращение пива и другие новости

1. Трэш-ток с Матичем не пошел на пользу «МЮ» и Онана – ляпы камерунца лишили «Юнайтед» победы над «Лионом».
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