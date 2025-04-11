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Не только о футболе

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  • КУАТ
    Полное разочарование.Фэйл «МЮ» и приво...
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Фэйл «МЮ» и привозы Онана, разгромная победа «Челси», Ротенберг будет тренером сборной в мае, Медведев вылетел с «Мастерса», Дегтярев поддержал возвращение пива и другие новости

Фэйл «МЮ» и привозы Онана, разгромная победа «Челси», Ротенберг будет тренером сборной в мае, Медведев вылетел с «Мастерса», Дегтярев поддержал возвращение пива и другие новости

1. Трэш-ток с Матичем не пошел на пользу «МЮ» и Онана – ляпы камерунца лишили «Юнайтед» победы над «Лионом».

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Комментарии
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КУАТ
Больше Онана в АПЛ не ошибается ни один вратарь. МЮ повезло.
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7 час.
сергей озеров
Денисов,Литвинов и Рябчук,видимо,прилично бухали после Ростова,да и Умяров,какой то заторможенный.Глаза на выкате, физика на троечку. Барко не узнать.
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4 час.
КУАТ
Полное разочарование.
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3 час.
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