Фэйл «МЮ» и привозы Онана, разгромная победа «Челси», Ротенберг будет тренером сборной в мае, Медведев вылетел с «Мастерса», Дегтярев поддержал возвращение пива и другие новости

«Зенит» сыграл вничью с «Локо» и отстал от «Краснодара», ЦСКА и «Металлург» вылетели из Кубка Гагарина, «ПСЖ» Сафонова – чемпион, поражение «Реала», Мюллер уходит из «Баварии» и другие новости