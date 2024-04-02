«Одесса тоже падет»: Зеленский слишком поздно начал торговаться за территории

АндрейБорков

А не рановато ли радоваться? В Татарстане БПЛА укропитекские слегка шухеру навели, вроде сильно ни чего не повредили, но людей(!!!!) покалечили. А мы про взятие Одессы фантазируем. Теми темпами, которыми мы воюем Одессу дай Бог к 30-му году взять! Белгород с областью обстреливают! А у нас прожекты как укрошумеров на 200-300 км отодвинуть! А они мирных людей обстреливают! Донецк и пригороды обстреливают! А бодрые рапорты о том, что "отодвинули" каждый день проходят, а они Донецк обстреливают! Когда начнется нормальное ведение боевых действий? Когда укрошумеры во главе с укрожидами реально почувствуют, что им ПИЗ...Ц? Сколько можно уже? Не пора ли за эту сраную УкРуину взяться не на словах, а на деле?