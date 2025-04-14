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Китай

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Китай призывает США отменить "взаимные пошлины" -- Минкоммерции КНР

Пекин, 13 апреля /Синьхуа/ -- Американская сторона должна полностью отказаться от ошибочной практики "взаимных таможенных пошлин" и вернуться на правильный путь разрешения разногласий посредством равноправного диалога на основе взаимного уважения.

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