Президент России отказался давать политическую оценку событиям в Палестине

Президент России Владимир Путин отказался давать политическую оценку событиям в Палестине. Об этом он заявил 16 апреля в ходе встречи с освобожденным из плена в Газе российским гражданином Александром Труфановым, передает пресс-служба Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии