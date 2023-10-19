В России резко сократилась площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в нашей стране за последние годы сократилась более чем в два раза. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании Комитета по бюджету и налогам 19 октября.
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