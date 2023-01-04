Пронько о главном скандале года: Чубайс сбежал – вопросы остались

В 2023-м Чубайса надо вернуть в Россию в "багажнике авто", чтобы другим было неповадно. Наступил новый год, а это значит, что мы должны не просто проанализировать итоги 2022-го, но и сделать необходимые выводы из произошедшего в минувшем году.