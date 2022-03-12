Кузнецов сделал дубль за 43 секунды в матче с «Ванкувером»

Кузнецов сделал дубль за 43 секунды в матче с «Ванкувером»

Евгений Кузнецов сделал дубль за 43 секунды в матче с «Ванкувером» (2:0, второй период). Российский нападающий дважды отличился в первом периоде.

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