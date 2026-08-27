Stronger Prices, Uneven Confirmation Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ SITCo Wednesday Market Review | Stronger Prices, Uneven Confirmation Market Regime The market remains in a Mixed / Risk-Off-tilted regime, but Wednesday produced evidence of an attempted repair.
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