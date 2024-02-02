Роспотребнадзор поделился методами предупреждения пневмонии

В Роспотребнадзоре поделились, как предупредить риск развития пневмонии. Как сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора, статистика показывает, что каждый 12-й человек в стране хотя бы раз чувствовал на себе влияние опасной болезни легких.
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