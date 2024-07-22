На въезде на Крымский мост наблюдается двухчасовая пробка

Большая пробка наблюдается утром 22 июля на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. По данным на 7:00 по местному времени перед пунктом досмотра со стороны Тамани в очереди находились 663 машины.
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