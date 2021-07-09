Очередное поручение Путина губернаторам: “барин все не едет, барина все нету”

Материал содержит информацию о товарах, употребление которых может навредить вашему здоровью. Друзья! Владимир Владимирович Путин, лучший и практически бессменный российский президент вот уже на протяжение последних 20 лет, вдохновившись, похоже, громким успехом собственных “прямых линий” с вверенным ему населением, сподвигся, таки, расширить эту во всех отношениях положительную практику и на регионы: - Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов.