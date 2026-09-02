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Пятый канал

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Кадастровая стоимость земель на Дальнем Востоке выросла почти на 30%

Кадастровая стоимость земель на Дальнем Востоке выросла почти на 30%

Заместитель руководителя Росреестра Людмила Лилина 2 сентября сообщила о росте общей кадастровой стоимости земельных наделов в субъектах Дальневосточного федерального округа на сессии «Повышение капитализации страны: курс на Дальний Восток» в рамках Восточного экономического форума.

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