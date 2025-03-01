Мы любим желтый цвет за его позитивный настрой Он ассоциируется с солнцем и летом и наполняет дом теплом

Дом в Лондоне. Проект дизайнера Брайана О'Салливана.Желтый — один из самых солнечных и позитивных цветов палитры.
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