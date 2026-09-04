Ученые составят географический паспорт древнего жителя Ямала по зубам

Уральские ученые выяснят происхождение первых жителей Ямала, изучив их зубы. Образцы из древнего некрополя Салехард-5 передали на изотопный анализ, который поможет составить своеобразный «географический паспорт» людей, живших на Полярном круге около пяти тысяч лет назад, сообщили в АНО «Институт археологии Севера».