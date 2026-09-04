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Ученые составят географический паспорт древнего жителя Ямала по зубам

Ученые составят географический паспорт древнего жителя Ямала по зубам

Уральские ученые выяснят происхождение первых жителей Ямала, изучив их зубы. Образцы из древнего некрополя Салехард-5 передали на изотопный анализ, который поможет составить своеобразный «географический паспорт» людей, живших на Полярном круге около пяти тысяч лет назад, сообщили в АНО «Институт археологии Севера».

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