Альварес сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Мексиканец нанёс первое поражение в карьере соотечественнику Хайме Мунгии.Pr Scr youtube.com/@fighthub--> Мексиканец Сауль Канело Альварес выиграл поединок с соотечественником Хайме Мунгией и сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.
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