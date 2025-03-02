«Starship прибыл на Starbase». SpaceX показала ракету Starship на фото и опубликовала ссылку на трансляцию

SpaceX готовится к очередному запуску сверхтяжелой ракеты-носителя Starship (Ship 34): в ракету уже загрузили муляжи спутников Starlink, на официальной страничке SpaceX в соцсети X опубликованы фото космического корабля.
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