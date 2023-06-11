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МЧС России спасло 1736 человек после разрушения Каховской ГЭС

МЧС России спасло 1736 человек после разрушения Каховской ГЭС

Сотрудники МЧС России спасли 1736 человек в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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