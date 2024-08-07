Плющев об отъезде молодежи: «Мичков едет не на птичьих правах. Но как мы умудрились не сохранить в КХЛ Мурашова? То же «Динамо» выкатило контракт легионеру-ветерану, но не ему»

20-летний голкипер покинул «Локомотив», подписав контракт новичка с «Питтсбургом». «По Мичкову хотя бы можно поспорить, он едет не на птичьих правах в низшие лиги, а в «Филадельфию», возможно, даже в первые звенья.
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