В Воронежской области продают аварийную железнодорожную ветку длиной 4 км

Аварийную железнодорожную ветку длиной четыре километра продаёт АО «РЖДстрой». Рельсы, уложенные почти 30 лет назад, не использовались в последние годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым