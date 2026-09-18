Играете в политику – прощайтесь с бизнесом. Иностранные активы стали российскими

Указ президента России о передаче во временное управление активов Ошана, Нестле и бывшего Леруа Мерлен стал очередным напоминанием: компания, чьи […] The post Играете в политику – прощайтесь с бизнесом.
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