Первую ледовую автопереправу открыли в Ордынском под Новосибирском

Первую в этом сезоне ледовую переправу приняла в эксплуатацию специальная комиссия. Представители районной администрации, госинспекции по маломерным судам МЧС РФ и ГАИ замерили толщину льда, осмотрели оснащение пунктов обогрева и спасательных постов с обеих берегов Обского моря.