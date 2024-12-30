Первую ледовую автопереправу открыли в Ордынском под Новосибирском

Первую в этом сезоне ледовую переправу приняла в эксплуатацию специальная комиссия. Представители районной администрации, госинспекции по маломерным судам МЧС РФ и ГАИ замерили толщину льда, осмотрели оснащение пунктов обогрева и спасательных постов с обеих берегов Обского моря.
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