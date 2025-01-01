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Бывшего тренера сборной Азербайджана по гимнастике Василеву отстранили пожизненно

Бывшего тренера сборной Азербайджана по гимнастике Василеву отстранили пожизненно

Бывшему наставнику сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариане Василевой пожизненно запретили занимать пост главного тренера в любой федерации, связанной с Международной федерацией гимнастики (FIG).

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