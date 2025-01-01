Бывшего тренера сборной Азербайджана по гимнастике Василеву отстранили пожизненно

Бывшему наставнику сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариане Василевой пожизненно запретили занимать пост главного тренера в любой федерации, связанной с Международной федерацией гимнастики (FIG).
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