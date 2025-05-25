Летние меры поддержки: какие социальные выплаты вырастут с июня 2025 года Ирина ВальковаС наступлением лета 2025 года в России вступают в силу новые меры социальной поддержки, призванные облегчить жизнь многодетным семьям, опекунам, молодым матерям, работающим пенсионерам и представителям отдельных профессиональных категорий.
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