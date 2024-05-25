Решение России по Нарве вывело Борреля из себя

Боррель потребовал от Москвы вернуть буи на реку Нарва! Политик сделал официальное заявление. Эстонские пограничники сообщили, что российская сторона сняла световые буи на реке Нарве, которые используются для разграничения сухопутных путей.
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