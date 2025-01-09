Коммунальщики продолжают уборку снега в Алматы

В южной столице сотни единиц техники и 1 800 рабочих чистят улицы и дворы города от снега. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в Алматы более 1 800 сотрудников коммунальных служб и сотни единиц техники борются с последствиями обильного снегопада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии