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Коммунальщики продолжают уборку снега в Алматы

Коммунальщики продолжают уборку снега в Алматы

В южной столице сотни единиц техники и 1 800 рабочих чистят улицы и дворы города от снега. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в Алматы более 1 800 сотрудников коммунальных служб и сотни единиц техники борются с последствиями обильного снегопада.

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