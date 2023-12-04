Бочкарёв: В подземном переходе станции метро «Университет Дружбы Народов» установили художественное панно

Строители завершили монтаж мозаичного панно общей площадью 120 квадратных метров в подземном переходе, ведущем к вестибюлю станции «Университет Дружбы Народов» строящейся Троицкой линии столичного метрополитена.
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