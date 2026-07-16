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Золото возвращается как основа долгосрочных сбережений

Золото возвращается как основа долгосрочных сбережений

Золото возвращается как основа долгосрочных сбережений. Какую их долю частному инвестору имеет смысл вложить в драгметалл, обоснованно советует Дмитрий Голубовский, финансовый аналитик Золотого монетного дома: В эпоху структурных сдвигов в мировой экономике роль защитных активов переосмысливается.

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