Почему для успокоения пьют воду?

Вы обращали внимание на то, что человеку, который волнуется, первым делом предлагают стакан воды? Что это – физиологическая потребность, возможность отвлечься или просто проявление заботы со стороны других людей? Можно ли заменить воду на другой напиток? Чтобы понять роль, которую играет вода, нужно представлять, какие процессы запускаются в организме в состоянии стресса.