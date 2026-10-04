Шивелуч выбросил пепел на 6000 метров: видео от 5 октября 2026

5 октября 2026 года вулкан Шивелуч на Камчатке изверг пепел на высоту шести километров, что зафиксировали камеры Камчатского филиала ФИЦ РАН.
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