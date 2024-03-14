В ХАМАС заявили, что переговоры с Израилем через посредников продолжаются

Переговоры между ХАМАС и Израилем через посредников продолжаются, но сторонам до сих пор не удалось преодолеть ключевые преграды, заявил в интервью "Известиям" советник главы политбюро движения Тахер ан-Нуну.
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