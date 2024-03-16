Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на подаренном Aurus

Лидер КНДР продемонстрировал презент от президента РФ. Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие в своей стране на российском автомобиле Aurus, который был подарен ему президентом РФ Владимиром Путиным.
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