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Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на подаренном Aurus

Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на подаренном Aurus

Лидер КНДР продемонстрировал презент от президента РФ. Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие в своей стране на российском автомобиле Aurus, который был подарен ему президентом РФ Владимиром Путиным.

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