Запад отверг предложения Путина

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИСегодня 8,3K прочитали Давид Нармания В день выступления российского лидера на пленарном заседании ПМЭФ Украина нанесла ракетные удары по мирным целям в Луганской Народной Республике и Херсонской области.
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