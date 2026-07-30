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Культуромания

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Курганский фольклорный ансамбль «Цветень» представит Россию в Иордании

Курганский фольклорный ансамбль «Цветень» представит Россию в Иордании

Молодежный фольклорный ансамбль «Цветень» Курганского театрально-концертного объединения представит Россию на 40-м Фестивале культуры и искусств в Иордании, который проходит с 22 июля по 2 августа в древнем городе Джераше.

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