Курганский фольклорный ансамбль «Цветень» представит Россию в Иордании

Молодежный фольклорный ансамбль «Цветень» Курганского театрально-концертного объединения представит Россию на 40-м Фестивале культуры и искусств в Иордании, который проходит с 22 июля по 2 августа в древнем городе Джераше.
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