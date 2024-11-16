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Трамп официально выдвинул губернатора Северной Дакоты на пост министра внутренних дел США

Трамп официально выдвинул губернатора Северной Дакоты на пост министра внутренних дел США

Победитель выборов президента Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп в пятницу, 15 ноября, заявил, что номинирует губернатора штата Северная Дакота миллиардера Дуга Бергама на пост министра внутренних дел страны и на должность главы нового национального совета США по энергетике.

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