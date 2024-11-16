Трамп официально выдвинул губернатора Северной Дакоты на пост министра внутренних дел США

Победитель выборов президента Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп в пятницу, 15 ноября, заявил, что номинирует губернатора штата Северная Дакота миллиардера Дуга Бергама на пост министра внутренних дел страны и на должность главы нового национального совета США по энергетике.