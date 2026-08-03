Москва примет V Международный детский культурный форум с участием талантов из России и 17 стран

V Международный детский культурный форум состоится в Москве 20 и 21 августа. В мероприятии примут участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет из различных регионов России и 17 зарубежных стран, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
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