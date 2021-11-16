Попадание и перехват Макколлума помогли «Блэйзерс» удержать преимущество в матче с «Рэпторс»

Защитник «Портленда» Си Джей Макколлум стал героем концовки в матче против «Торонто» (118:113). При счете 114:111 на последней минуте Макколлум сперва набрал 2 очка, а затем совершил перехват и сделал результативную передачу.
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