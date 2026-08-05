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Аргументы и Факты

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В Калифорнии задержали мужчину с оружием у гольф-клуба Трампа

В Калифорнии задержали мужчину с оружием у гольф-клуба Трампа

Сотрудники американских силовых органов в американском штате Калифорния в минувшие выходные задержали вооруженного мужчину, которого заметили возле местного гольф-клуба президента США Дональда Трампа, сообщили в полиции.

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