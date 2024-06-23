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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Остап Сафин о ЧМ: «Для Чехии это праздник. Люди отпрашивались с работы, шли пить пиво и наслаждаться хоккеем. Ходили на все матчи, без разницы, кто играл»

Чемпионат мира 2024 года в Праге и Остраве зафиксировал рекордную посещаемость, которая составила почти 800 000 человек.

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