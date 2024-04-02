Ирина Нельсон сообщила о судьбе отмененного после теракта в "Крокусе" концерта

Музыкальные премии "Жара" и RU.ТВ, юбилейный концерт группы "Агата Кристи", выступление симфонического оркестра Большого театра, сольники Ани Лорак, Любови Успенской, Ирины Понаровской это лишь часть мероприятий, которые были запланированы на апрель в "Крокусе" и находившемся над ним ресторане "Бэкстейдж".