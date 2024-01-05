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«Тур де Ски». Амундсен, Шанава, Деннестад, Шаппа, Валнес, Ниенге, Пеллегрино, Поромаа, Халварссон выступят в классическом масс-старте на 15 км

«Тур де Ски» 6-й этап Валь-ди-Фьемме, Италия Мужчины 15 км, масс-старт, классический стиль Начало – 17.

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