Мечты сбываются: жительница Карелии с инвалидностью покорила Эльбрус

Финал конкурса красоты и таланта «Покорители вершин» для женщин в инвалидных колясках прошел в НальчикеВарвара Павлова на конкурсе "Покорители вершин" в Нальчике представляла Карелию Текст, фото Марина Бедорфас Варвара Павлова на конкурсе «Покорители вершин» в Нальчике представляла Карелию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии