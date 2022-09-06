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Нарушение циркадного ритма зачастую встречается при психических расстройствах

В новом исследовании, опубликованном в журнале Translational Psychiatry, ученые из Калифорнийского университета в Ирвине (University of California, Irvine) выяснили, что тревога, аутизм, шизофрения и синдром Туретта имеют свои отличительные характеристики, но одним из факторов, связывающих эти и большинство других психических расстройств, является нарушение циркадного ритма.

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