Нарушение циркадного ритма зачастую встречается при психических расстройствах

В новом исследовании, опубликованном в журнале Translational Psychiatry, ученые из Калифорнийского университета в Ирвине (University of California, Irvine) выяснили, что тревога, аутизм, шизофрения и синдром Туретта имеют свои отличительные характеристики, но одним из факторов, связывающих эти и большинство других психических расстройств, является нарушение циркадного ритма.