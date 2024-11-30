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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Демин набрал 8 очков, 11 подборов и 4 передачи в победном матче с «Вулфпэк»

Команда разыгрывающего Егора Демина проводила седьмой матч в сезоне NCAA и имеет результат 6-1. В активе 18-летнего россиянина 8 очков (3/7 с игры, 2/2 с линии), 11 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот при 2 потерях за 28 минут на площадке.

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