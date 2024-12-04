Новогодний десерт шоколадный кейк-поп

Замечательно простой и замечательно вкусный десерт. Простор для вашей кулинарной фантазии. Начинки могут быть самые разнообразные: воздушный рис, бисквитная крошка, вафельная крошка, любое печенье, маршмеллоу и прочее.
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