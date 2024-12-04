Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей алистратов
    желатин вобще никчему. просто надо еще варить пару ножек свинных.Холодец варю "лен...
  • Татьяна Горюнова
    Да, молодец мужик, у меня муж готовить вообще не умеет, а холодец очень любит, поэтому респект. А насчёт правильно ил...Холодец варю "лен...
  • Вера Федорова
    В рульке достаточно мяса, а вот ножки свиные или говяжьи добавить можно (я их потом вынимаю шумовкой и не разделываю-...Холодец варю "лен...

Новогодний десерт шоколадный кейк-поп

Новогодний десерт шоколадный кейк-поп

Замечательно простой и замечательно вкусный десерт. Простор для вашей кулинарной фантазии. Начинки могут быть самые разнообразные: воздушный рис, бисквитная крошка, вафельная крошка, любое печенье, маршмеллоу и прочее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх