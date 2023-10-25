Пекин заявил о содействии Финляндии в расследовании ЧП с Balticconnector

Китай поддерживает взаимодействие с Финляндией по инциденту с повреждением газопровода Balticconnector и готов к содействию в расследовании, заявила на брифинге 25 октября официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщил телеканал CCTV4.
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