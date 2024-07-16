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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Премьер Испании поздравил сборную с победой на Евро: «Иногда лучшие команды не побеждают, но вы сыграли как в кино. Тренер, теперь мы хотим большего»

Педро Санчес принял команду в своей официальной резиденции – дворце Монклоа в Мадриде.  «Поздравляю наших чемпионов, каждого из вас.

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