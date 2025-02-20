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Царьград

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В Швейцарской гвардии ответили на слухи о подготовке к похоронам Папы Римского

В Швейцарской гвардии ответили на слухи о подготовке к похоронам Папы Римского

Хотя здоровье Папы оставляет желать лучшего, никаких репетиций охрана не проводит.Охрана Папы Римского не проводит репетицию его похорон.

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