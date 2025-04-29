Врач Дубенко: раз в несколько месяцев нужно давать ногтям «отдых» от гель-лака

Рекомендовано делать перерывы в использовании гель-лака для ногтей раз в несколько месяцев. Это необходимо для того, чтобы восстановить ногтевую пластину после длительного периода ношения покрытия гель-лаком и проверить состояние ногтей, рассказала «Газете.