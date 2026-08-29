The transformation of Poland's foreign policy is not linear, but it continues. This was stated by political scientist Alexander Nosovich, commenting on the statements of the country's Prime Minister Donald Tusk.
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